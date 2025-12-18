BIST 11.317
Tüm hesaplar sil baştan! Asgari ücretle birlikte hepsi değişecek

2026 asgari ücret için görüşmeler devam ediyor.Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti merak ederken açıklanan rakamın pek çok kalemde etkili olması bekleniyor. 1 Ocak'tan itibaren, işsizlik maaşından emeklilik ödemelerine kadar pek çok değişiklik yaşanacak.

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı görüşmeleri devam ediyor.Yapılacak zam birçok değişikliğe de neden olacak. Asgari ücret zammı 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

NELER DEĞİŞECEK?
Öncelikle asgari ücret artış yaşayacak. Bununla birlikte asgari ücretlilerin kıdem tazminatı tavanları da yeniden belirlenmiş olacak.

NTV'nin haberine göre İşsizlik maaşı, Genel Sağlık Sigortası primi, İsteğe Bağlı Sigorta Primi, BAĞ-KUR primi, Bireysel Emeklilik kesintisi, Ev hizmetinde çalışanların primleri, doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs... borçlanmaları değişiklik gösterecek.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMALARI ARTACAK
Doğum ve askerlik borçlanması olarak bilinen prim ödemeleri yılbaşında asgari ücret tutarında artacak ve kanunda yapılan değişiklikle prim miktarları da yüzde 45'e çıkacak.

