Vaka sayılarında kısmi kısıtlama sonrası son iki günde hızlı bir düşüş yaşansa da Pazartesi toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden yeni bir tam kapanma kararı çıkacağı belirtiliyor. Alınacak kararları yarın toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu son iki günde vaka azalış rekoru kırıyor. Vaka sayısı son 48 saatte 60 binlerden 40 binlere geriledi. 2 hafta önce getirilen kısmi kısıtlama sonrası vakalar düşerken, kısıtlamalar bu hafta sonu bitiyor. Pazartesi günü (yarın) toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden yeni kısıtlama kararları çıkacağı belirtiliyor.

Ankara'da tüm gözler Ramazan bayramına ve alınacak yeni tedbirlere çevrilmeye başladı. 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Pazartesi günü gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak.

3 Bakan ilk kez Kabine'ye katılacak

Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda son Bilim Kurulu'nda alınan kararları açıklayacak ve bir sunum gerçekleştirecek.

Ramazan Bayramı kararı çıkacak

Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak. Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

17 Mayıs'a kadar tam kapanma

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında tam kapanma önlemlerinin 17 Mayıs'a dek süreceğini ilan edeceğini iddia etti. Candaş Tolga Işık da, Kabine'de konuştuğu tüm isimlerin 3 hafta tam kapanmaya destek verdiklerini yazdı.

Türkiye'de yapılan aşı sayısı 21 milyona yaklaştı. Sinovac ve Biontech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.





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Bu çerçevede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak. Yerli aşı çalışmaları da ele alınacak. Kabine Toplantısı'nda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

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Öte yandan Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Fahrettin Koca’nın da son açıklamasıyla dikkati çektiği vaka artış ivmesindeki düşüşü ve Kovid-19’un yeni ortaya çıkan Hindistan mutasyonunu Milliyet’e değerlendirdi.





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FARK AÇILIYOR

İki farklı dönemdeki vaka görülme hızları arasındaki farka baktıklarını ve buna ivme adını verdiklerini belirten Odabaş, geçen hafta içindeki ivmede bir önceki haftaya göre bir azalma söz konusu olduğunu vurguladı.

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Bu hafta ile bir önceki hafta arasındaki farkın şu anda açılmaya başladığını kaydeden Odabaş, “Yani vaka sayıları düşmeye başladı. Ancak benim kişisel fikrim, asıl düşmeyi gelecek hafta göreceğiz.





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Kuluçka süresi nedeniyle 10 günlük periyotlarla yansıyor” dedi. Şu andaki tedbirlerle geçen yılın kasım ayındaki düşüşün sağlanamadığını belirten Odabaş, “tam kapanma” tedbiri olasılığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

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AŞI TEDARİKİ ÖNEMLİ

“Cumhurbaşkanı da söylemişti; ‘İki haftalık kısmi kapanma, ondan sonrasında da yeterli azalma olmazsa tam kapanma ya da daha sert önlemler’ diye ifade etmişti. Şu anda, esnek çalışma ödeneklerinin tekrar gündeme gelmiş olmasını, bu sektörlere yönelik de bazı sınırlamaların olacağı yönünde bir niyet göstergesi olarak okuyorum.





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Açıkçası hükümet, bir anda tam kapanma noktasında, aşı tedarikini önceledi diye düşünüyorum. Kapandığınız zaman, aşılarınızı hızlı bir şekilde yapmanız lazım ki açıldığınızda bağışıklık düzeyini yükseltmiş olun, bir işe yarasın.

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Aşı tedariki sürecini de eş zamanlı olarak yürütmeye çalışıyorlar. O nedenle büyük olasılıkla kısmi kapanma uygulandı. Vaka sayılarında kasım ayındaki gibi güçlü bir düşüş olmadığı takdirde, daha güçlü önlemleri alması hükümetin kaçınılmaz bir görevi.”





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BU BİR SAVAŞ

Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Türkiye’de her gün 350 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek şunları söyledi: “10 günde 3500 kişi. Vakalarımız, 50-59 bin bandına kaydı. Hükümet de bireyler de salgınla mücadelede önlemleri güçlendirerek almak zorunda.

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Yoksa virüs bizi yenecek. Bu bir savaş. Sürekli mutasyona uğruyor, bize karşı silah geliştiriyor. Biz hep aynı yöntemle gidersek onun gücüne karşılık veremeyiz. Tam kapanma noktasında hükümetimiz bu kararı aldığı noktada, vatandaş olarak da tam kapanma önlemlerine evimizde de uymamız gerekiyor.





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Uymadığımız taktirde ne olacak? 14 gün içerisinde evdeki bireyler farklı zamanlarda enfekte olacak, açılma olduğunda evlerde halen enfeksiyonu geçiren bireyler olacak. Onlar açıldığında tekrar hastalık alevlenecek.”

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BİLİM İNSANLARINA TROL SALDIRISI

Öte yandan Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgınının ölümcül etkisi sürüyor. Alınan önlemler ve mücadeleye rağmen ülke genelinde vaka patlaması yaşanıyor. Bu süreçte Türkiye’de kamuoyunun yakından tanıdığı bilim insanları, sosyal medyada trol hesapların hedefi oldu.





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Özellikle aşı ve maske karşıtlarının sosyal medyada hedef gösterdiği bilim insanlarına, tehditler yağmaya başladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Prof. Dr. Necmettin Ünal, Prof. Dr. Bengi Başer ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu saldırıların hedefi haline gelen isimler arasında.

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'KALAS TARİKATI'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Bizlere iftira atarak saldıranların büyük kısmı özel hayatında ezilmiş insanlar. Sosyal yaşamda yanımıza girerken önünü ilikleyip iki büklüm duranlar, Twitter’da hakaret ederek rahatlıyorlar” dedi.





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Trol hesapların üzerinden hakaret ve tehdit edenlerin kişilik bozukluğuna sahip kişiler olduğunu belirten Ceyhan, “Bazı hesapların takip ve tespit edilerek, bu hesapları yönetenler hakkında gerekli yasal işlemin başlatılması için savcılığa başvurduk.

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Bir arkadaşımın hediye ettiği üzerinde kuru kafa olan bilekliğim üzerinden İlluminati üyesi olduğumu, ezoterik tarikatlara çalıştığımı söyleyenler oldu. Ben de bu kişilere ‘kalas’ tarikatından olduğumu söyleyip, ‘kalas’ kelimesini tersten okumalarını önerdim. Ne zaman bir yerde ‘aşı’ dense saldırıyorlar” dedi.





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'DEVLET ÖNLEMELİ'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal da aşı ve maske karşıtı bir takım kişiler tarafından hakarete uğradığını belirterek, şunları dedi:

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“Sosyal medyadaki trol hesaplar bir anda organize olup saldırıyorlar. Türkiye’de aşı ile ilgili problem olduğunda saldırıların hedefi haline geliyoruz.





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Bizlere hakaret ve tehditte bulunan kişilerin ne söylediklerinin bir anlamı yok. Bizler o düzeye inip bu insanlarla muhatap olmayız. Ancak yapılan hakaret ve tehditlere devletin el koyması gerekir.

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Bu kişilere vakit ayıracak, onlara reyting yaptıracak boş zamanımız yok. Aşı yaptırmamak ayrı, aşı karşıtı kampanya düzenlemek ayrıdır. Bu topluma karşı işlenmiş bir suçtur.”





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'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Trollerin hakaret ve tehditlerine uğrayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer de, tepki ve üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

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“Ne zaman var olan bir sıkıntıyı eleştirsem, sistematik trol saldırısına uğruyorum. Dinci diye tabir ettiğim ve asla dindarlıkla ilgili olmayan bir takım kişiler saldırıyorlar.





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Benim için ‘Bengi Başer, hastalıklı Kemalist’tir, bu yüzden de Kemalist olmayan hastalara bakmaz’ şeklinde iğrenç bir yalanı ortaya attılar.

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Hiçbir insanı ayırmadan mesleğimi icra ediyorum. Bazı hesaplar ‘Allah bu doktorların eline düşürmesin’ diye mesajlar yayınladı.





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Atatürk’e hakaret eden ve kamuoyunun yakından bildiği bir kişi hakkında şahsımı hedef göstermekten dolayı şikâyette bulundum. Ancak kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verildi.”