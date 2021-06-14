Tüm gözler Erdoğan ile Biden'in NATO Zirvesi'ndeki görüşmesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Biden'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından liderler arasında yapılan ilk yüz yüze görüşme 19.00 itibarıyla başladı.

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NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Şansölyesi Merkel, Hollanda Başbakanı Rutte ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile kritik görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki en önemli görüşme ise ABD Başkanı Biden ile olacak. Biden'ın başkan olmasından sonra ilk kez yüz yüze bir toplantı yapacak olan iki liderin gündeminde ele alınacak birçok konu bulunuyor. Görüşmede; ABD'nin 24 Nisan çıkışı, S-400'ler, Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere önemli başlıklar değerlendirilecek.

Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme, 19.00 itibarıyla başladı. Bir buçuk saat sürmesi beklenen görüşme sonrasında iki liderin de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.