Tüm dengeyi bozuyor! Geceleri 6 saatten az uyursanız bunlara hazırlıklı olun...

Uzmanlara göre yetişkinlerin ortalama yedi ila dokuz saat uykuya ihtiyacı var. Peki her gece bu süreyi tamamlayamazsak ne olur?

Ara sıra kötü bir gece geçirmenin büyük bir sorunu yok, ancak sürekli olarak uyumakta zorlanıyorsanız, artan anksiyeteden üretkenlik kaybına kadar bir dizi problemle karşılaşabilirsiniz.

2023 tarihli bir çalışma, gecede altı saatten az uyumanın vücudun aşılara karşı bağışıklık tepkisini bile azaltabileceğini ortaya koydu. Uzman isimler, yeterince dinlenmediğinizde vücudunuza tam olarak neler olduğunu anlatıyor.