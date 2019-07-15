Tüm darbeleri gördün diyen MFÖ'den ses getirecek 15 Temmuz açıklamaları
MFÖ grubunun gitaristi Fuat Güner 15 Temmuz darbe girişiminin çok acı olduğunu söyledi. Güner, 1960 darbesini dün gibi hatırladığını ülkemize, demokrasimize, ortak değerlerimize ve Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkmamızın önemli olduğunu vurguladı.
Sabah gazetesine verdiği röportajda 15 Temmuz'un yıldönümü vesilesiyle sorulan soruya açık yüreklilikle cevap veren Güner, "Hayatımız darbelerin içinde geçti. Tüm darbeleri yaşadım ve bunun acısını da çektim. 1960 darbesini dün gibi hatırlıyorum. Menderes'in yargılanma sürecini, radyonun başında dinlerdik." dedi.
Salim Başol'un sesinin hala kulaklarında olduğunu belirten Güner, "15 Temmuz'da da acı olaylar yaşandı. Umarım bir daha böyle tecrübeler yaşamayız. Ülkemize, demokrasimize, ortak değerlerimize ve Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkmamız çok önemli bunları bir daha yaşamamak adına." dedi.
Güner şöyle devam etti, "Türkiye'nin her açıdan ileriye gitmesi için eğitime önem vermeliyiz. İyi eğitim almış ve kendini geliştiren, liyakat sahibi kuşaklar yetiştirmeliyiz. Ancak böyle daha iyi bir noktaya gidebiliriz."
Ülkemizi çok sevdiğini belirten Güner MFÖ'nün de neden yurt dışına açılmadığı sorusuna da cevap verdi.