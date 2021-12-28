Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni uygulamayla maaşlara 38-380 lira arasında para yatacak
Yeni asgari ücrete yapılan yüzde 50.5’lik zamla birlikte tüm ücretli çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirlerinden Gelir ve Damga Vergisi de kaldırıldı. 1 Ocak itibarıyla yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni uygulama çalışanların maaşına 38-380 lira arasında yansıyacak. İşte merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde...
Asgari ücret zammıyla birlikte devreye alınan vergi istisnası çalışma hayatını yeni baştan dizayn edecek. 1 Ocak 2022 itibarıyla medeni durumuna bakılmaksızın hiç bir çalışanın asgari ücrete kadar olan kazancından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi alınmayacak.
Gelir Vergisi alınmayacağı için 14 yıl aradan sonra Asgari Geçim İndirimi (AGİ) sona ermiş olacak. Vergi istisnası memur ve işçi maaşlarına farklı tutarlarda yansıyacak.
Ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının sağlayacağı avantaj bekar işçilerde 12 ay boyunca aylık 300 lira olacak. Yani yıllık kazanç 3 bin 600 lirayı bulacak. Evli eşi çalışmayan işçinin maaşında ise aylık 225 lira civarı artış olacak ve yıllık kazanç 3 bin 200 lirayı bulacak.
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçideki kazanç ocak itibarıyla 169 lira olarak başlayacak. Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu işçinin maaşında 113 lira, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu işçinin maaşında ise 38 lira artış olacak.