Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Ocak 2026'da o da değişiyor, artacak
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? 2026 kıdem tazminatı tavan ücret ne kadar olur? Milyonlarca çalışan maaş zamlarının yanı sıra en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de kıdem tazminatı konusu. Peki, kıdem tazminatı ne zaman değişecek? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Uzman isim, her çalışanı ilgilendiren önemli detayı açıkladı.
OCAKTAN SONRA ALINACAK KIDEM TAZMİNATLARI DAHA DA YÜKSELECEK"
A Haber canlı yayınında kıdem tazminatı konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:
"Her Ocak ve Temmuz'da kıdem tazminatı da değişiyor. Onun bir tavanı var. O tavan değişiyor. Memura yapılan zam oranında değişiyor. Ocak ayı herkesin gelirinin artacağı bir ay olacak. İşte biz 4 aylık enflasyonu karşıladık; 10.25 çıktı. Şimdi 2 ay daha gelecek. 6 aylık enflasyon belli olacak. Dolayısıyla hem emeklilerin hem de memurların ocakta alacakları artışlar aşağı yukarı kesinleşmiş olacak.
Ama şimdi gelen tahminlere baktığın zaman işte yüzde 28,5'luk bir orta vadeli program var. Yine Merkez Bankası'nın anketleri var. Dolayısıyla 28-30 aralığında bir yıl sonu enflasyonu bekliyoruz. Bu durumda da SSK Bağkur emeklisi 13-14, memur emeklisi de 19-20 bandında bir artış alacak gibi görünüyor. Şimdi bu 19-20 bandındaki artış aslında kıdem tazminatı tavanını da arttırıyor. Her Temmuz ve Ocak'ta memura yapılan artış kadar kıdem tazminat tavanı belirleniyor. Şu anda 53 bin 919 TL. Yani şu anda 1 yıllık kıdem tazminatının en yüksek rakamı 53 bin 919 TL. İşte yüzde 20 diyelim ki bir artış olursa da bu 64 bin TL'yi geçmiş olacak. Dolayısıyla ocaktan sonra alınacak kıdem tazminatları daha da yükselecek.