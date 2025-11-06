Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Ocak 2026'da o da değişiyor, artacak

Ama şimdi gelen tahminlere baktığın zaman işte yüzde 28,5'luk bir orta vadeli program var. Yine Merkez Bankası'nın anketleri var. Dolayısıyla 28-30 aralığında bir yıl sonu enflasyonu bekliyoruz. Bu durumda da SSK Bağkur emeklisi 13-14, memur emeklisi de 19-20 bandında bir artış alacak gibi görünüyor. Şimdi bu 19-20 bandındaki artış aslında kıdem tazminatı tavanını da arttırıyor. Her Temmuz ve Ocak'ta memura yapılan artış kadar kıdem tazminat tavanı belirleniyor. Şu anda 53 bin 919 TL. Yani şu anda 1 yıllık kıdem tazminatının en yüksek rakamı 53 bin 919 TL. İşte yüzde 20 diyelim ki bir artış olursa da bu 64 bin TL'yi geçmiş olacak. Dolayısıyla ocaktan sonra alınacak kıdem tazminatları daha da yükselecek.