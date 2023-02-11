Tüm ailesini depremde kaybeden polis memuru kahroldu kendi şans eseri kurtulmuş

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli olan İbrahim Akça (33), ‘komiserlik sınavı’nı kazandığı ve yaklaşık 2 aydan bu yana Ankara’da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtuldu.