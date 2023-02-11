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Tüm ailesini depremde kaybeden polis memuru kahroldu kendi şans eseri kurtulmuş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Tüm ailesini depremde kaybeden polis memuru kahroldu kendi şans eseri kurtulmuş

ADANA'da depremde hayatını kaybeden 32 yaşındaki Emine Akça, iki oğluyla birlikte yan yana toprağa verildi. Tüm ailesini kaybeden polis memuru mezarlıkta kahroldu. Kendisinin depremden şans eseri kurtulduğu öğrenildi.

Tüm ailesini depremde kaybeden polis memuru kahroldu kendi şans eseri kurtulmuş

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde; Adana’nın merkez ilçesi Çukurova’ya bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde yer alan İhsan Bayram Sitesi’nde de yıkım yaşandı.

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Tüm ailesini depremde kaybeden polis memuru kahroldu kendi şans eseri kurtulmuş

Yıkılan blokta yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında önce Emine Akça’nın, sonra da oğulları Mehmet (6) ve Metehan’ın (3) cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haber, yürekleri yaktı.

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Tüm ailesini depremde kaybeden polis memuru kahroldu kendi şans eseri kurtulmuş

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli olan İbrahim Akça (33), ‘komiserlik sınavı’nı kazandığı ve yaklaşık 2 aydan bu yana Ankara’da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtuldu.

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Tüm ailesini depremde kaybeden polis memuru kahroldu kendi şans eseri kurtulmuş

Eşi ve çocuklarının öldüğü haberiyle yıkılan Akça, kente gelerek önce cenazeleri teşhis etti; sonrasında hayat arkadaşı ve çocuklarını Buruk Mezarlığı’nda toprağa verdi.

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