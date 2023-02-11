Tüm ailesini depremde kaybeden polis memuru kahroldu kendi şans eseri kurtulmuş
ADANA'da depremde hayatını kaybeden 32 yaşındaki Emine Akça, iki oğluyla birlikte yan yana toprağa verildi. Tüm ailesini kaybeden polis memuru mezarlıkta kahroldu. Kendisinin depremden şans eseri kurtulduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde; Adana’nın merkez ilçesi Çukurova’ya bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde yer alan İhsan Bayram Sitesi’nde de yıkım yaşandı.
Yıkılan blokta yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında önce Emine Akça’nın, sonra da oğulları Mehmet (6) ve Metehan’ın (3) cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haber, yürekleri yaktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli olan İbrahim Akça (33), ‘komiserlik sınavı’nı kazandığı ve yaklaşık 2 aydan bu yana Ankara’da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtuldu.
Eşi ve çocuklarının öldüğü haberiyle yıkılan Akça, kente gelerek önce cenazeleri teşhis etti; sonrasında hayat arkadaşı ve çocuklarını Buruk Mezarlığı’nda toprağa verdi.