Tülin Şahin'e Pedro de Noronha yapmadığını bırakmamış evli değillermiş
Ünlü model Tülin Şahin, Pedro de Noronha ile evli olmadığını Haziran ayında ilişkilerinin bittiğini çocuğunun babasının kendisine psikolojik şiddet uyguladığını itiraf etti.
Geçtiğimiz yıl Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiğini duyuran Tülin Şahin, evliliğinin üzerinden kısa bir süre geçince müjdeli haberi vermiş, hamile olduğunu söylemişti. Bebeği Sienna'yı kucağına sağlıkla alan Şahin, şimdilerde ise çocuğunun babası Pedro ile evli olmadıklarını, kendisinin Pedro'nun şiddetine maruz kaldığını söyledi.
Kısa sürede hem sosyal medyaya hem de magazin gündemine damga vuran Tülin Şahin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada nikahının olmadığını doğrularken Noronha'nın kendisine baskı uygulayarak zor günler yaşattığını söyledi.
İş için Portekiz'e giden Noranha, Şahin'in kendisine çocuğunu göstermediği gerekçesiyle dava açtı. Sonuçlanan davada baba haklı bulundu. Bu iddialar üzerine Tülin Şahin, her şeyi anlattı. Şahin, Instagram hesabından yazılı açıklama yaparak şu şaşkına çeviren ifadeleri kullandı:
"Bugün güne aile hayatımla ilgili beni konuşmak mecburiyetinde bırakan son derece üzücü haberlerle uyandım. Kadına şiddeti konuştuğumuz bu günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda olmak bile inanın beni hem çok üzdü hem de çok mahcup etti.''