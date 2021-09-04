Tülin Şahin'e eski eşinden şok! Hapis talebinde bulundu!

Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla’nın babası Pedro de Noronha, arasındaki gerilim sürüyor. Portekizli iş adamı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ettiği manken Tülin Şahin hakkında 6 aya kadar zorlama hapis talebiyle dava açtı.