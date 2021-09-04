Tülin Şahin'e eski eşinden şok! Hapis talebinde bulundu!
Portekizli iş adamı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, manken Tülin Şahin hakkında hapis talebinde bulundu. Çocuğunu kendine göstermediği gerekçesiyle talepte bulunan Noronha, Beykoz İcra Mahkemesi'ne dilekçe sunarak dava açtı.
Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla’nın babası Pedro de Noronha, arasındaki gerilim sürüyor. Portekizli iş adamı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ettiği manken Tülin Şahin hakkında 6 aya kadar zorlama hapis talebiyle dava açtı.
Portekizli iş adamı Noronha, çocuğunun annesi Tülin Şahin hakkında Beykoz İcra Mahkemesi'ne dilekçe sunarak dava açtı. Noronha'nın avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede Şahin'in çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği ve çocuğunu göstermediği belirtildi.
Mahkeme kararını ihlal ettiği belirtildi
Dilekçede Şahin'in mahkeme tarafından verilen kararlara uymadığı belirtilen dilekçede, basına gerçeğe aykırı bilgiler sızdırdığı ve babasının çocuğunu kaçıracağı ile Türkiye'ye hakaret ettiğine dair sözler söylediği öne sürüldü.
Dilekçede, Şahin'in mahkeme kararını ihlal ederek, velayet hakkını kötü kullandığı iddiasıyla İcra İflas Kanunu'nun çocuk teslimi emrine muhalefet maddesi gereğince 6 aya kadar 'tazyik' hapsiyle cezalandırılması istendi.