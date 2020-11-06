Tülin Şahin'e dayak uzaklaştırması! Çocuğunun babası Pedro de Noronha istedi
Tülin Şahin'in kızı Sienna Leyla'nın babası Pedro de Noronha ile arasındaki sular durulmadı. Noronha, Şahin'den şikayetçi oldu.
Tülin Şahin, geçtiğimiz yıl hayatını Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile birleştiğini duyurdu. Fakat bu evliliğin resmi olmadığı ortaya çıktı. Şahin, Noronha'nın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını itiraf etti ve iki yıllık birliktelik bitti.
İkilinin birlikteliklerinden kızları Sienna Leyla ise annesi Tülin Şahin'le kaldı. Pedro de Noronha ise Tülin Şahin'e uyguladığı iddia edilen sözlü şiddeti hep reddetti. Son olarak ise ikiliden Tülin Şahin, mahkeme şoku yaşadı.
Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak Şahin’in kendisini tekme ve yumruk attığını ve mahkeme kararına rağmen çocuğunu göstermemekle tehdit ettiğini iddia ederek korunma talebinde bulundu.
Dilekçede şu ifadeler yer aldı:
''Pedro de Noronha, 9 Ekim tarihinde çocuğunu görmek için Tülin Şahin’in oturduğu konuta gitmiştir. Yemek için dışarıya giden Noronha biraz gecikince Tülin Şahin sinirlenmiştir. Çocuğun önünde hakaretler yağdıran Şahin, Noronha’ya tekme ve yumruk atarak ağır şekilde darp etmiştir.''