Tülin Şahin'e dayak uzaklaştırması! Çocuğunun babası Pedro de Noronha istedi

Tülin Şahin, geçtiğimiz yıl hayatını Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile birleştiğini duyurdu. Fakat bu evliliğin resmi olmadığı ortaya çıktı. Şahin, Noronha'nın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını itiraf etti ve iki yıllık birliktelik bitti.