Tülin Şahin'den korkutan gerçek! Göğsünde tümör tespit edildi

TÜLİN ŞAHİN KİMDİR?

Tülin Şahin, Danimarka doğumlu Türk asıllı dünyaca ünlü top model, sunucu, yazar ve girişimcidir. Cindy Crawford'a benzerliği nedeniyle "Sivaslı Cindy" lakabıyla tanınan Şahin, 1998'de Paris'te modellik kariyerine başlamış, Türkiye'de moda programları sunmuş ve UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak görev yapmıştır.

Tülin Şahin Hakkında Öne Çıkan Detaylar:

Doğumu ve Kariyeri: 13 Aralık 1979/1980 tarihinde Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu. Profesyonel modellik kariyerine 1998'de Paris'te başladı ve 1999'da Türkiye'ye gelerek büyük ün kazandı.

"Sivaslı Cindy": Amerikalı manken Cindy Crawford'a olan aşırı benzerliğiyle hem Türkiye hem de dünya basınında bu lakapla tanındı.

Moda ve Girişimcilik: Ralph Lauren, Victoria's Secret gibi markalarla çalıştı, konsept danışmanlığı yaptı ve Türkiye'nin turizm tanıtım yüzlerinden biri oldu.

Kitapları ve Sosyal Projeler: Moda, güzellik ve sağlıklı beslenme üzerine 16'dan fazla kitap yazdı, kadın ve çocuk hakları projelerinde yer aldı.

Kişisel Hayat: Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile ilişkisinden Siena Leyla adında bir kızı vardır.

Sağlık Durumu: Mart 2026'da göğsünde şüpheli bir kitle tespit edildiğini ve operasyon önerildiğini paylaşmıştır.