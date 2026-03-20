Tülin Şahin'den korkutan gerçek! Göğsünde tümör tespit edildi
Ünlü model Tülin Şahin'in, göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edilmesi nedeniyle operasyon geçireceği öğrenildi. "Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum" diyen Şahin, "Aynı gerçekle ben de karşılaştım" ifadesini kullandı
Meme kanseri konusunda küresel çapta farkındalık sembolü haline gelen 'Pembe Kurdele' (Pink Ribbon) hareketinin öncülerinden Tülin Şahin'in göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildi. Şahin, "Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Aynı gerçekle ben de karşılaştım" dedi.
"GÖĞSÜMDE ŞÜPHELİ BİR KİTLE TESPİT EDİLDİ"
Ünlü model, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün sizinle çok kişisel bir süreci paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda göğsümde şüpheli bir kitle tespit edildi ve doktorlarım bir operasyon önerdi. Yakında bir ameliyat geçireceğim. İyiyim. Güçlüyüm. Ama şunu söylemek istiyorum. Dünyada yaklaşık her 14 saniyede bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. 'Pembe Kurdele' hareketinin moda dünyasında büyümesi için çalışan isimlerden biriyim. Ve bugün aynı gerçekle ben de karşı karşıyayım.
"KONUŞULMAKTAN UTANILACAK BİR KONU DEĞİL"
Birçok kadın hastalıktan değil, yargılanmaktan korkuyor. İşini kaybetmekten, etiketlenmekten, yanlış anlaşılmaktan… Oysa sağlık, konuşulmaktan utanılacak bir konu değil. Bir anne olarak hayatıma ve çalışmalarıma aynı kararlılıkla devam ediyorum. Kızım ve ailem benim en büyük gücüm. Bu süreçte de üretmeye, çalışmaya ve dimdik durmaya devam edeceğim. Bu sadece bir paylaşım değil… Bir hatırlatma; erken teşhis hayat kurtarır."
TÜLİN ŞAHİN KİMDİR?
Tülin Şahin, Danimarka doğumlu Türk asıllı dünyaca ünlü top model, sunucu, yazar ve girişimcidir. Cindy Crawford'a benzerliği nedeniyle "Sivaslı Cindy" lakabıyla tanınan Şahin, 1998'de Paris'te modellik kariyerine başlamış, Türkiye'de moda programları sunmuş ve UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak görev yapmıştır.
Tülin Şahin Hakkında Öne Çıkan Detaylar:
Doğumu ve Kariyeri: 13 Aralık 1979/1980 tarihinde Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu. Profesyonel modellik kariyerine 1998'de Paris'te başladı ve 1999'da Türkiye'ye gelerek büyük ün kazandı.
"Sivaslı Cindy": Amerikalı manken Cindy Crawford'a olan aşırı benzerliğiyle hem Türkiye hem de dünya basınında bu lakapla tanındı.
Moda ve Girişimcilik: Ralph Lauren, Victoria's Secret gibi markalarla çalıştı, konsept danışmanlığı yaptı ve Türkiye'nin turizm tanıtım yüzlerinden biri oldu.
Kitapları ve Sosyal Projeler: Moda, güzellik ve sağlıklı beslenme üzerine 16'dan fazla kitap yazdı, kadın ve çocuk hakları projelerinde yer aldı.
Kişisel Hayat: Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile ilişkisinden Siena Leyla adında bir kızı vardır.
Sağlık Durumu: Mart 2026'da göğsünde şüpheli bir kitle tespit edildiğini ve operasyon önerildiğini paylaşmıştır.