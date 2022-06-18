Tülin Şahin ve eski aşkı Pedro De Noronha davalık oldular! "Mahrem fotoğraflarımı paylaşıyor"

Kızışmaya devam eden olaylara bir yenisi daha eklendi. Ünlü model Tülin Şahin’in eski sevgilisi Pedro De Noronha’ya dava açıldı. Şahin, kızı Siena Leyla’nın babası olan Portekizli işadamı hakkında sosyal medyadan mahrem fotoğraflarını paylaştığını ve hakaret ettiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.