Tülin Şahin ve eski aşkı Pedro De Noronha davalık oldular! "Mahrem fotoğraflarımı paylaşıyor"
2019'da aşk yaşamaya başlayan Tülin Şahin, Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor. Kızları Siena'nın doğumundan sonra büyük bir savaşa giren ikili bu sefer davalık oldular.
Tülin Şahin, iş adamı Pedro De Noronha ile 2019'da aşk yaşamaya başlamış ve kızı Siena'nın doğumundan kısa bir süre sonra olaylı bir şekilde ayrılmıştı.
Tülin Şahin eski aşkının, kızı Siena'yı kaçırmayı planladığını söyleyerek uzaklaştırma kararı almıştı. Pedro De Noronho iddiaları yalanlayarak Tülin Şahin hakkında kızını göstermediği ve Siena'nın erkek kardeşlerine şiddet uyguladığı iddialarında bulunmuştu.
Kızışmaya devam eden olaylara bir yenisi daha eklendi. Ünlü model Tülin Şahin’in eski sevgilisi Pedro De Noronha’ya dava açıldı. Şahin, kızı Siena Leyla’nın babası olan Portekizli işadamı hakkında sosyal medyadan mahrem fotoğraflarını paylaştığını ve hakaret ettiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
1 ay tedbir kararı aldıran ünlü model, yeniden savcılığa başvurarak eski sevgilisinin mahkeme kararını hiçe sayarak aleyhine yönelik paylaşımlar yapmaya devam ettiğini öne sürdü.