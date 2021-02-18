Tülin Şahin kızı Sinea Leyla ile paylaştı takipçisinin yorumu kızdırdı cevabı yapıştırdı
Tülin Şahin ayrıldığı Portekizli Pedro de Noronha ile olan ortak çocukları Siena Leyla ile paylaşım yaptı. Bir takipçisinin yorumu ise dikkat çekince cevap vermeden geçemedi.
2019 yılında beraber yaşama kararı alan Tülin Şahin ve Portekizli iş insanı Pedro de Noronha kızları Siena Leyla'yı alınca ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Fakat doğumun ardından Pedro'nun baskılarına dayanamayan Şahin, ayrılma kararı aldı. Şahin, kızıyla daha verimli vakitler geçirmeye başladı.
Son olarak ise kızıyla beraber bir kısa video paylaşan Tülin Şahin beğeni toplarken yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı 'Yaşlanıyorsunuz Tülin Hanım' yorumunda bulundu.
Yorumu görünce sinirlenen Şahin, 'Siz zamanı mı durdurdunuz?' yanıtını verdi. Tülin Şahin'in yanıtı üzerine bir sosyal medya kullanıcısı 'Kim yaşlanmayacak? Kızınızla yaşlanın insan daha ne ister güzel sağlıklı yaşlanmak ' sözleri ile ünlü modele destek oldu.
Öte yandan Tülin Şahin, Pedro ile evliliğinde yaşadığı sorunları şu sözlerle anlatmıştı:
''Kadına şiddeti konuştuğumuz bugünlerde bu açıklamayı yapmak zorunda olmak bile beni hem çok üzdü hem de çok mahcup etti.''