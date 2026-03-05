Tülin Şahin davayı kazandı! Kızı artık onun soyadını taşıyor...

Uzun süredir devam eden dava sonunda mahkeme, Tülin Şahin’i haklı buldu. Kararla birlikte küçük kızın adı ve soyadı “Siena Leyla Şahin” olarak nüfusa tescil edildi.

Böylece Tülin Şahin’in yaklaşık 6 yıldır süren hukuk mücadelesi sona ermiş oldu. Ünlü modelin kızının artık kendi soyadını taşıyacak olması, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.