Tülin Şahin davayı kazandı! Kızı artık onun soyadını taşıyor...
Ünlü model Tülin Şahin’in uzun süredir kızı Leyla Siena için hukuk mücadelesi veriyor. Ünlü manken ve sunucu Tülin Şahin'in kızı artık kendi soyadını taşıyacak.
Ünlü model Tülin Şahin’in yıllardır süren hukuk mücadelesi sonuçlandı. Şahin’in, 6 yaşındaki kızı Leyla Siena’nın kendi soyadını taşıması için açtığı dava mahkeme tarafından karara bağlandı.
Tülin Şahin ile Portekizli iş insanı Pedro de Noronha’nın ilişkisinden 2019 yılında bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ancak çiftin birlikteliği kısa süre sonra sona erdi.
Şahin, kızının nüfusta kayıtlı olan “Siena Maria Leyla Do Carmo De Noronha” isminin değiştirilmesi ve kendi soyadını kullanabilmesi için mahkemeye başvurmuştu.
Uzun süredir devam eden dava sonunda mahkeme, Tülin Şahin’i haklı buldu. Kararla birlikte küçük kızın adı ve soyadı “Siena Leyla Şahin” olarak nüfusa tescil edildi.
Böylece Tülin Şahin’in yaklaşık 6 yıldır süren hukuk mücadelesi sona ermiş oldu. Ünlü modelin kızının artık kendi soyadını taşıyacak olması, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.