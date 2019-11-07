Tülin Şahin bebeğiyle fotoğraflarını paylaştı eşi Pedro de Noronha da doğuma girmişti
Tülin Şahin, geçtiğimiz gün anne oldu ve kızı Siena Leyla'yı kucağına aldı, ilk fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Nisan ayında yeniden dünyaevine girerek hayatını Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile birleştiren Tülin Şahin, 4 Kasım'da kızı Siena Leyla'yı kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Doğum için İstanbul'u tercih eden Şahin'in doğumu sorunsuz geçti ve bebek Siena, 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi.
Kızının dünyaya geldiğini sosyal medyadan müjdeleyen baba Pedro de Noronha, doğuma girip Siena'nın dünyaya gelişine de şahitlik etti. Tülin Şahin de doğumun üzerinden iki gün geçmesinin ardından sosyal medya hesabı Instagram'da kızıyla ilk fotoğraflarını paylaştı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Tülin Şahin, "4 Kasım 2019, 12.08 Siena Leyla. Allah'ım kelimeler yetersiz" notuyla doğum sonrası pozlarını paylaştı.
Tülin Şahin'in kızı Siena Leyla ile paylaştığı fotoğrafları beğeni yağmuruna tutulurken Azra Akın, Didem Soydan, Arzum Onan, İsmail Küçükkaya gibi birçok ünlü isim de tebrik mesajları attı.