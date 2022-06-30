"Tükürüğümü bile yutamıyorum" Nil Burak'tan hayranlarını üzen haber!
"Yalnızım Ben" şarkısıyla bir döneme damga vuran, sesiyle büyüleyen Nil Burak Kıbrıs'tan İstanbul'a geldiğinde o zamanın ünlü gece kulübü Playboy'da sahneye çıkarak ünlü sanatçı Zeki Müren'in dikkatini çekmişti. Kariyer basamaklarını bir bir tırmanarak bugünlere gelen Burak geçtiğimiz yıl ince bağırsağının bir kısmı alınmıştı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber geldi..
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran, Türk Müziği'nin efsane seslerinden olan gerçek adı Pembe Nihal Munsif olan ünlü şarkıcı Nil Burak, geçtiğimiz sene ağustos ayında konser için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanmıştı. 74 yaşındaki şarkıcı ameliyat edilmiş, ince bağırsağının 50 santimlik bölümü alınmıştı. Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber geldi. Koronavirüs'e yakalanan başarılı şarkıcı " Tükürüğümü yutamıyorum" dedi.
Bir döneme damga vurmuştu
Yalnızım Ben şarkısıyla bir döneme damga vuran Türk müziğinin efsane seslerinden Nil Burak'tan hayranlarını üzen haber geldi.
Endişelendiren haber
Geçtiğimiz yıldan bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Nil Burak'tan endişelendiren bir haber daha geldi
Tükürüğünü yutamıyor
Ünlü isim koronavirüse yakalandı. Hastalığı kötü geçiren şarkıcı "Boğazımda bir çatal var sanki, tükürüğümü bile yutamıyorum" dedi.