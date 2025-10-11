Tüketiciler Birliği'nden uyarı! Elektrikli araç alacaklar dikkat etmeli
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı sigorta şirketlerinin elektrikli araçların poliçelerine satıcıların beyanına göre eklediği "uzun menzilli" ibaresinin tüketicileri mağdur ettiğini belirtti.
Şahin, AA muhabirine, son zamanlarda ikinci el elektrikli araç satın alan bazı tüketicilerin çeşitli problemlerle karşılaştığını dile getirdi.
Satıcının beyanına göre, bazı sigorta şirketlerinin araç poliçesine "uzun menzilli" ibaresi eklediğini ve bu durumun ikinci el araç alacak tüketiciyi mağdur ettiğini ileri süren Şahin, sigorta şirketlerinin araç özelliklerini esas alarak belge hazırlamaları gerektiğini söyledi.
Elektrikli araç satın alan tüketicilerin son dönemde en çok şikayetinin menzil konusunda olduğuna değinen Şahin, şöyle konuştu:
"Özellikle elektrikli araçlarda son dönemlerde Anadolu'ya dönük satışlarda birçok problemle karşı karşıyayız. Uzun menzilli diye satılıyor ama kısa menzilli çıkıyor. Tüketici bunu sadece alıp arabayı kullanmaya başladığında fark edebiliyor. Neden? Çünkü ruhsatında bunun menziliyle alakalı hiçbir bilgi verilmiyor. Ayrıca sigorta poliçesinde de uzun menzilli yazabiliyor çünkü sigorta poliçeleri kişinin beyanına göre düzenleniyor. Sigorta poliçesinde tüketici uzun menzili görünce bir güven tesis ediliyor ve uzun menzilli diye 200-300 bin lira fazla vererek alıyorlar. Bindikten sonra sıkıntı başlıyor."