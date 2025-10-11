Tüketiciler Birliği'nden uyarı! Elektrikli araç alacaklar dikkat etmeli

"Özellikle elektrikli araçlarda son dönemlerde Anadolu'ya dönük satışlarda birçok problemle karşı karşıyayız. Uzun menzilli diye satılıyor ama kısa menzilli çıkıyor. Tüketici bunu sadece alıp arabayı kullanmaya başladığında fark edebiliyor. Neden? Çünkü ruhsatında bunun menziliyle alakalı hiçbir bilgi verilmiyor. Ayrıca sigorta poliçesinde de uzun menzilli yazabiliyor çünkü sigorta poliçeleri kişinin beyanına göre düzenleniyor. Sigorta poliçesinde tüketici uzun menzili görünce bir güven tesis ediliyor ve uzun menzilli diye 200-300 bin lira fazla vererek alıyorlar. Bindikten sonra sıkıntı başlıyor."