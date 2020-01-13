Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020 fuarının en ilginç teknolojik ürünleri
Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020, binlerce teknolojik ürüne ev sahipliği yaptı. Fuarın ilginç 10 ürününü sizler için derledik.
Kamera Artık Gözünüzde
Insta360 Go isimli ürün sadece 20 gram ağırlığında. Ancak bu kamerayı rakiplerinden ayıran yanı bir gözlüğe monte edilip kullanılabilmesi.
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Katlanabilen Televizyon
Katlanma trensine ayak uyduran son cihaz Televizyon oldu. LG'nin geliştirdiği model istenilen şekle getirilebiliniyor.
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Akıllı Mangal
Weber'in tanıttığı 'Connect Smart Grilling Hub' isimli akıllı mangal cihazı tabiri caizse herkesi bu alanda uzman haline getirecek. Ete yerleştirilen sensörler sayesinde anlık sıcaklık takibi yapabilen cihazın kendi uygulaması da mevcut.
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Yapay Zekalı Drone
30 dakika boyunca havada kalabilen yapay zeka destekli PowerEgg X, ev sahipliği yaptığı kamera ile 4K 60 fps video çekebiliyor.
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