Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020 fuarının en ilginç teknolojik ürünleri

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020, binlerce teknolojik ürüne ev sahipliği yaptı. Fuarın ilginç 10 ürününü sizler için derledik.

Kamera Artık Gözünüzde

Insta360 Go isimli ürün sadece 20 gram ağırlığında. Ancak bu kamerayı rakiplerinden ayıran yanı bir gözlüğe monte edilip kullanılabilmesi. 
 

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Katlanabilen Televizyon

Katlanma trensine ayak uyduran son cihaz Televizyon oldu. LG'nin geliştirdiği model istenilen şekle getirilebiliniyor. 
 

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Akıllı Mangal

Weber'in tanıttığı 'Connect Smart Grilling Hub' isimli akıllı mangal cihazı tabiri caizse herkesi bu alanda uzman haline getirecek. Ete yerleştirilen sensörler sayesinde anlık sıcaklık takibi yapabilen cihazın kendi uygulaması da mevcut. 

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Yapay Zekalı Drone

30 dakika boyunca havada kalabilen yapay zeka destekli PowerEgg X, ev sahipliği yaptığı kamera ile 4K 60 fps video çekebiliyor. 
 

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