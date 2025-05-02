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TÜİK'in enflasyon kararı! Nisan ayı enflasyonu ne olur, ekonomistlerin tahmini ortaya çıktı

TÜİK'in enflasyon kararı! Nisan ayı enflasyonu ne olur, ekonomistlerin tahmini ortaya çıktı

TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Yeni haftada açıklanacak veriler merakla beklenirken, ekonomistlerin tahmini belli oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,24 arttığını tahmin ediyor.

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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24), bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor.

2025 sonu enflasyon beklentisi...

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.

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