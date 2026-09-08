TÜİK verileri ortaya koydu! Ağustos ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını yayımladı. Buna göre; Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,17, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,93 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

BIST 100 VE DOLAR YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,66, Euro %0,61 ve mevduat faizi %0,33 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,86 ve BIST 100 endeksi %1,83 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %1,38, Euro %1,34 ve mevduat faizi %1,05 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,15 ve BIST 100 endeksi %1,13 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,98 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,49 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %4,21 ve mevduat faizi (brüt) %3,35 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %0,20, Amerikan Doları %8,36 ve Euro %8,68 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %1,39 ve mevduat faizi (brüt) %0,56 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %2,90, Amerikan Doları %10,84 ve Euro %11,16 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.