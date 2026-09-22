TÜİK tüketici güven endeksi Eylül 2026 açıklandı mı? Güven kaç puan oldu?

Vatandaşlar "TÜİK tüketici güven endeksi Eylül 2026 kaç oldu?", "Tüketici güveni arttı mı?", "Tüketici güven endeksindeki değişim ekonomiyi nasıl etkiler?" sorularına yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre tüketici güven endeksi eylül ayında yükseliş gösterdi.

TÜİK EYLÜL 2026 TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ KAÇ OLDU?

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre tüketici güven endeksi Eylül 2026'da 91,9 olarak gerçekleşti.

Bir önceki ay 90,8 seviyesinde bulunan endeks, eylül ayında yüzde 1,3 oranında artış kaydetti. Böylece tüketici güveni son dönemlerin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Tüketici güven endeksi, hanelerin mevcut ekonomik durumlarına ve gelecek döneme ilişkin beklentilerine yönelik değerlendirmelerini ölçüyor. Endeksteki artış, tüketicilerin harcama ve ekonomik beklentilerinde sınırlı da olsa iyileşme olduğunu gösterebiliyor.

Endeksin 100 seviyesinin altında olması genel olarak tüketicilerin ekonomiye ilişkin temkinli yaklaşımını gösterirken, yükseliş eğilimi beklentilerdeki toparlanmaya işaret ediyor.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ NASIL DEĞİŞTİ?

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu:

Eylül ayında mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 75,3 seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık dönem beklentisi:

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise 93,7 seviyesine yükseldi. Bu veri, vatandaşların gelecek döneme ilişkin ekonomik beklentilerinde sınırlı iyileşme olduğunu gösterdi.

TÜKETİCİ GÜVENİNDEKİ ARTIŞ EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?

Tüketici güvenindeki yükseliş, vatandaşların harcama kararları üzerinde etkili olabilecek göstergeler arasında yer alıyor. Güven seviyesindeki artış, özellikle dayanıklı tüketim malları ve hizmet harcamalarına yönelik beklentilerin takip edilmesini sağlıyor.

Ancak tüketici güven endeksi tek başına ekonomik görünümü belirleyen bir gösterge olarak değerlendirilmiyor. Enflasyon, faiz oranları, gelir beklentileri ve istihdam verileri gibi birçok faktör ekonomik kararları etkiliyor.

DAYANIKLI TÜKETİM HARCAMA BEKLENTİSİ ARTTI

Eylül ayında gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinde de artış görüldü. Bu gelişme, tüketicilerin bazı harcama kalemlerine ilişkin beklentilerinde iyileşme olduğunu ortaya koydu.