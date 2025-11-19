TÜİK en çok boşanan illeri açıkladı! En fazla boşanma hangi şehirlerde?
En fazla boşanmanın yaşandığı iller açıklandı. Peki Türkiye'de geçtiğimiz yıl en az ve en fazla boşanan iller hangileri? İşte TÜİK rakamlarına göre en fazla boşanan iller...
YÜKSEK BEKLENTİLER BOŞANMA SAYISINI ARTIRDI!
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) güncel verileri, toplumsal yapının önemli bir göstergesi olan evlilik ve boşanma dinamiklerine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Son yıllarda değişen yaşam tarzları, bireysel beklentilerin artması ve diğer koşulların etkisiyle boşanma oranlarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.
EN FAZLA BOŞANMA HANGİ İLDE YAŞANIYOR?
Verilere göre, bazı şehirlerde boşanmış bireylerin toplam nüfusa oranı ülke ortalamasının oldukça üzerine çıkmış durumda; söz konusu şehirlerde aile kurumunun karşı karşıya olduğu sosyal ve kültürel baskıların daha yoğun hissedildiğine işaret ediyor.
Aile Yılı İlan edildi!
2025 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile “Aile Yılı” ilan edilmiştir. 2025 yılında, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçirilecektir.
İŞTE SON BİR YILDA BOŞANMA SAYISININ EN FAZLA OLDUĞU İLLER!