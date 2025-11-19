TÜİK en çok boşanan illeri açıkladı! En fazla boşanma hangi şehirlerde?

YÜKSEK BEKLENTİLER BOŞANMA SAYISINI ARTIRDI!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) güncel verileri, toplumsal yapının önemli bir göstergesi olan evlilik ve boşanma dinamiklerine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Son yıllarda değişen yaşam tarzları, bireysel beklentilerin artması ve diğer koşulların etkisiyle boşanma oranlarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.