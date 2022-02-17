TÜİK açıkladı! Türkiye'de en mutlu kesim bakın kim çıktı: Halkın yüzde 73,8'i aynı cevabı verdi

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2021

Türkiye'nin %49,3'ü mutlu

Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2020 yılında %48,2 iken 2021 yılında %49,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2020 yılında %14,5 iken 2021 yılında %16,6 oldu.