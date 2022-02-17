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TÜİK açıkladı! Türkiye'de en mutlu kesim bakın kim çıktı: Halkın yüzde 73,8'i aynı cevabı verdi

TÜİK açıkladı! Türkiye'de en mutlu kesim bakın kim çıktı: Halkın yüzde 73,8'i aynı cevabı verdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 Yaşam Memnuniyet Araştırması raporu yayımlandı.

TÜİK açıkladı! Türkiye'de en mutlu kesim bakın kim çıktı: Halkın yüzde 73,8'i aynı cevabı verdi

Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği, Türk siyasetinin de gündeminde olan "Z kuşağı"nın sosyo-ekonomik ve sosyo-politik durumunu, Türkiye'nin güncel sorunlarına bakışını ve geleceğe dönük beklentilerini içeren kapsamlı bir saha araştırmasının sonuçlarını açıklamıştı.

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TÜİK açıkladı! Türkiye'de en mutlu kesim bakın kim çıktı: Halkın yüzde 73,8'i aynı cevabı verdi

18-25 yaş kuşağındaki gençlerin dörtte üçünün politikacılara ve siyasi partilere güvenmediklerini, Cumhurbaşkanı makamına güvenmeyen genç oranının yüzde 58 olduğunu gösteren araştırmada, imkan olması durumunda yurt dışında yaşamak isteyen gençlerin oranı yüzde 73 olarak kayda geçmişti.

İşte TÜİK'in web sitesinde yayınlanan rapor...

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TÜİK açıkladı! Türkiye'de en mutlu kesim bakın kim çıktı: Halkın yüzde 73,8'i aynı cevabı verdi

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2021
Türkiye'nin %49,3'ü mutlu 
Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2020 yılında %48,2 iken 2021 yılında %49,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2020 yılında %14,5 iken 2021 yılında %16,6 oldu.

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TÜİK açıkladı! Türkiye'de en mutlu kesim bakın kim çıktı: Halkın yüzde 73,8'i aynı cevabı verdi

Kadınlar daha mutlu 
Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2020 yılında %43,2 iken 2021 yılında %43,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2020 yılında %53,1 iken 2021 yılında %54,6 oldu.

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