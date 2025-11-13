BIST 10.705
TÜİK açıkladı! Toplanan inek sütü eylülde azaldı

TÜİK, Eylül ayına ilişkin "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" verilerini yayımladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Eylül 2024’te bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 düşüş gösterdi. Buna karşın, yılın ilk dokuz aylık döneminde toplanan süt miktarında %0,3 oranında sınırlı bir artış kaydedildi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, süt ve süt ürünleri sektöründe Eylül ayında karışık bir tablo ortaya çıktı. Aylık bazda toplanan süt miktarı düşerken, bazı temel süt ürünlerinde önemli artışlar gözlendi.

ÜRÜN BAZINDA ÜRETİM GÖRÜNÜMÜ (EYLÜL YILLIK DEĞİŞİM)

Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre üretimdeki değişimler şöyle gerçekleşti:

Ayran ve Kefir Üretimi: %13,1 artış
Yoğurt Üretimi: %9,6 artış
İçme Sütü Üretimi: %2,5 artış
İnek Peyniri Üretimi: %1,3 artış
Tereyağı ve Sadeyağ Üretimi: %2,4 düşüş

AYLIK SÜT TOPLAMADA DÜŞÜŞ

Ticari işletmeler tarafından toplanan inek sütü miktarı, bir önceki ay olan Ağustos’ta 933 bin 234 ton iken, Eylül ayında %4,3 azalarak 892 bin 886 tona geriledi. Buna karşılık, içme sütü üretimi aynı dönemde artış kaydetti; Ağustos'taki 132 bin 359 tondan, Eylül'de %4,8 artışla 138 bin 726 tona ulaştı.

İLK DOKUZ AYLIK DÖNEM (OCAK-EYLÜL)

Yılın ilk dokuz aylık dönemine bakıldığında ise genel olarak bir toparlanma eğilimi gözlendi:

İçme Sütü Üretimi: %7,4 artış
Yoğurt Üretimi: %4,9 artış

Ayran ve Kefir Üretimi: %8,9 artış
İnek Peyniri Üretimi: %1,6 artış
Tereyağı ve Sadeyağ Üretimi: %8,8 yükseliş

