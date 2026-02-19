TÜİK açıkladı! Konut ve işyeri satışında yılın ilk ayı düşüş yaşandı...

İpotekli satışlar arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 20 bin 263 olarak hesaplandı.

Diğer konut satışları ise söz konusu dönemde yüzde 8,3 azalarak 91 bin 217 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,2, diğer satışların payı yüzde 81,8 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 4,2 artarken ikinci el konut satışları yüzde 0,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 6,3 ve ikinci el konut satışları yüzde 4,7 geriledi.