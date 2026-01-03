BIST 11.498
HABER /  MAGAZİN

Tuğyan gizlice kaydedip sevgilisi Kervan'a göndermiş! Annesine söylediği sözlere bakın

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tuğyan'ın annesine söylediği tüyler ürperten sözler ortaya çıktı: " Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."

Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin tanınmış ismi Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Ortaya çıkan yeni ses kayıtlarında, anne-kız arasında uzun süredir gerilim yaşandığı görüldü.

Tuğyan’ın, tartışmaları gizlice kayda alarak sevgilisi Kervan’a gönderdiği belirlendi. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; kayıtlarda şu sözler dikkat çekti:

"Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."

Güllü: "Sen benim gözümün nurusun."

Tuğyan: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."

Güllü: "Ne güzel söyledin.""

GÜLLÜ'NÜN BİLEZİKLERİ NEREDE?
4 Nisan 2025’te çekilen bir fotoğrafta Güllü’nün kolundaki çok sayıda bilezik görülüyor. Tuğyan’ın bu fotoğrafı sevgilisi Kervan’a, “Kocana selam söylüyor” mesajıyla gönderdiği tespit edildi. Ancak Güllü’nün ölümünden sonra bilezikler ortadan kayboldu.

