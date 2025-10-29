Tuğçe Tayfur’dan annesi Necla Nazır'a duygulandıran mesaj! "Gurur duyuyorum"
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, bu kez annesi Necla Nazır hakkında yaptığı duygusal paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, ödül töreninde sahneye çıkan annesine olan sevgisini dile getirerek “İyi ki senin kızınım, seninle gurur duyuyorum” sözleriyle dikkat çekti.
Babasının vefatının ardından sık sık duygusal paylaşımlar yapan Tuğçe Tayfur, bu kez Yeşilçam’ın efsane ismi Necla Nazır için paylaştığı sözlerle sosyal medyayı duygulandırdı. Annesinin bir ödül töreninde sahneye çıkış anlarını paylaşan Tayfur, gönderisine şu notu düştü:
“Canım annem, seninle gurur duyuyorum. Küçük yaşta ailenin tüm sorumluluğunu üstlendin, hep dimdik durdun. Kimseye minnet etmeden hayatla savaştın. Sen benim gönlümün sultanısın.”
Ocak ayında babası Ferdi Tayfur’u kaybeden Tuğçe Tayfur, yas sürecinde yaptığı paylaşımlarla sevenlerini duygulandırmıştı. Tayfur’un vefatından sonra açıklanan vasiyette, sanatçının mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV’e bağışladığı ortaya çıkmış, kızı Tuğçe Tayfur’un isminin geçmemesi tartışma yaratmıştı.
Baba-kız arasında yaşanan “soyadı ve ticari kullanım” tartışması da uzun süre gündemde kalmıştı. Ferdi Tayfur, kızının “Tayfur” soyadını ticari amaçla kullandığını öne sürerek yasal işlem başlatmış; Tuğçe Tayfur ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu duruma tepki göstermişti.