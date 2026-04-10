Tuğçe Tayfur eşini affetti! Kullandığı sözler yok artık dedirtti...
Tuğçe Tayfur, üçüncü evliliğinde de ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Çelişkili açıklamalarıyla magazin dünyasında merak uyandırıyor. Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın’ın ihanet iddialarıyla sarsıldı. Ancak sonrasında eşine övgüler yağdırarak kafaları karıştırdı.
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur üçüncü evliliğinde de mutluluğu bulamadı. Tayfur, eşi Muhammet Aydın tarafından 3 kadınla aldatıldığı iddiasıyla gündeme geldi. Eşiyle barıştığı iler sürüldüğü için "Öyle kolay değil" diyen Tayfur, son açıklamasında Muhammet Aydın'a övgüler yağdırdı.Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıllarda 3. evliliğini Muhammet Aydın ile yapan Tuğçe Tayfur'un ihanete uğradığı ileri sürüldü. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Tayfur'dan yeni açıklama geldi.
İHANET İDDİASI
2023 yılında nikâh masasına oturan çiftin evliliği, iddialara göre birden fazla ihanet nedeniyle sarsıldı. Tuğçe Tayfur, avukatı Cesur Tünç aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, eşinin farklı kadınlarla yaptığı yazışmaları ve birlikte çekilen fotoğrafları delil olarak dosyaya ekledi.
GİZLİ BULUŞMALAR MI YAPTI?
Dosyada yer alan bilgilere göre Muhammet Aydın’ın, Y.D. isimli bir kadınla Tuğçe Tayfur’un bir dönem sahibi olduğu kafede gizli buluşmalar yaptığı öne sürüldü. İkilinin mesajlaşmalarında, kameralara yakalanmamak için dikkatli olunması gerektiğine dair ifadelerin yer aldığı iddia edildi.
BİRDEN FAZLA KADINLA GÖRÜŞTÜ İDDİASI
Boşanma davasında ayrıca Aydın’ın M.K. adlı başka bir kadınla yaptığı ileri sürülen cinsel içerikli yazışmalar ve Ö.T. isimli bir kadınla otelde buluştuğu iddiaları da bulunuyor. Dava, önümüzdeki günlerde mahkemede görülecek.