Tuğçe Tayfur eşi Taner Şafak ile tek celsede boşandı Ferdi Tayfur'un tek kızıydı
Ferdi Tayfur'un 31 yaşındaki kızı Tuğçe Tayfur, 7 yıllık eşi Taner Şafak ile yollarını resmen ayırdı. Mahkemenin detayları belli olurken, Taner Şafak'ın ödeyeceği nafaka miktarı da ortaya çıktı.
7 yıl önce ABD'de Taner Şafak ile evlenen Tuğçe Tayfur, ikinci evliliğinden de aradığını bulamadı. Bir çocukları bulunan ikili, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı.
Mahkeme hakiminin ‘boşanma konusunda kararlı mısınız?' sorusu üzerine söz alan davacı Şafak, “Davalı ile aramızda şiddetli geçimsizlik vardır, boşanmamıza karar verilsin” dedi.
Tayfur da “Davacıdan kendim için tedbir, yoksulluk nafakası ve tazminat talebim yoktur. Çocuk için aylık 1500 dolar iştirak nafakası istiyorum” dedi.
Aylık bin dolar iştirak nafakası: Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, boşanma protokolüne göre Taner Şafak'ın çocuğa aylık bin dolar iştirak nafakası ödemesine, ilköğretime başlayınca nafakanın bin 500 dolara çıkarılmasına karar verdi.