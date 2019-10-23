Tuğçe Kazaz'ın sözlerine Gökhan Özoğuz'dan sert tepki: Burası Arabistan değil!
Biri sağ diğeri de sol kesime yönelik yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündeme gelen Tuğçe Kazaz ve Gökhan Özoğuz, bu sefer ciddi bir fikir ayrılığına düşünce sosyal medyada oldukça konuşulmaya başlandı.
Eski manken Tuğçe Kazaz, geçtiğimiz günlerde Kemalistlere yönelik söylediği sözlerden dolayı eleştirilmeye devam ediyor. Kazaz'ı eleştirenlerde biri de Gökhan Özoğuz oldu. Özoğuz'un Kazaz'a cevap niyeliğindeki yanıtı sosyal medyada olay yarattı.
Eski model, Mustafa Kemal Atatürk’ün adından yola çıkarak, “Sahi neden Mustafacı yok?” şeklindeki ifadeleri nedeniyle kendisini eleştirenlere "Benim Allah’tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?" demişti.
Yallah derler adama: Özoğuz da Tuğçe Kazaz'a yanıt olarak şu paylaşımı yaptı:
- "Bu F.Tezcan ve T.Kazaz gibi misyonerlerin; şeytan Kemalistler, Allahsızlar vs. gibi hakaretlerle vatanı bölmeye çalışan diğer unsurlardan hiçbir farkları yoktur. KINIYORUM. Burası Türkiye Cumhuriyeti, Arabistan değil! M.K. Atatürk ilkeleriyle ayaktadır. Yallah derler adama."
Kürtler hakkındaki söylemleri olay olmuştu: Attığı siyasi tweetler ile sosyal sosyal medyayı her defasında ikiye bölmeyi başaran Tuğçe Kazaz, geçtiğimiz gün katıldığı programda da kürtlerin kendi başına bir devlet kuramayacağını iddia ederek çok konuşulmuştu.