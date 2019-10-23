Tuğçe Kazaz'ın sözlerine Gökhan Özoğuz'dan sert tepki: Burası Arabistan değil!

Yallah derler adama: Özoğuz da Tuğçe Kazaz'a yanıt olarak şu paylaşımı yaptı:

- "Bu F.Tezcan ve T.Kazaz gibi misyonerlerin; şeytan Kemalistler, Allahsızlar vs. gibi hakaretlerle vatanı bölmeye çalışan diğer unsurlardan hiçbir farkları yoktur. KINIYORUM. Burası Türkiye Cumhuriyeti, Arabistan değil! M.K. Atatürk ilkeleriyle ayaktadır. Yallah derler adama."