Tuğçe Kazaz'ın seçim öncesi İmamoğlu paylaşımları adeta linç edildi
Bir röportajında CHP zihniyetinin tamamen İslam karşıtı olduğunu belirten Tuğçe Kazaz, yenilenen İstanbul seçimlerini yorumlayarak, İmamoğlu'nun maskesinin düştüğünü belirtti.
2005 yılında Yunan Yorgo Seitaridis'le kilisede evlenen ve Hıristiyanlık dinini seçen Tuğçe Kazaz, bu ilişkisini bitirmesinin ardından yeniden Müslümanlığa geçmişti. Yıllardır siyasi içerikli paylaşımlar yapan Kazaz, bu sefer İstanbul seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İşte Tuğçe Kazaz'ın oldukça tepki çeken İmamoğlu tweetleri...
İmamoğlu ile kurulan hayaller bitecek: Seçim her ne kadar İstanbul için olsa da yansımaları hem Türkiye'yi etkileyecek hem de dış dünyanın Türkiye üzerine kurduğu dengeleri değiştirecek. İmamoğlu kazanırsa CB olması yönünde hareketler gerçekleşecek. Yıldırım kazanırsa İmamoğlu ile kurulan hayaller bitecek.
Seçmen kalitesini ölçmek istiyorsanız yorumlara bakın: Bu arada her iki adayın seçmen kalitesini ölçmek istiyorsanız lütfen atacağım tweetlere gelecek yorumların kalitesine ve o yorumu yapan hesapların kime destek verdiğine bakın.
Yıldırım kazanırsa..: İmamoğlu kazanırsa uzun bir süredir ötekileştirilmiş ve bastırılmış duyguların esaretinde çırpınan millet ittifakı kazanacak. Yıldırım kazanırsa Türkiye kazanacak ve millet ittifakı seçmeninin bu duygulara olan esareti daha da artmış olacak.