Tuğçe Kazaz'ın seçim öncesi İmamoğlu paylaşımları adeta linç edildi

İmamoğlu ile kurulan hayaller bitecek: Seçim her ne kadar İstanbul için olsa da yansımaları hem Türkiye'yi etkileyecek hem de dış dünyanın Türkiye üzerine kurduğu dengeleri değiştirecek. İmamoğlu kazanırsa CB olması yönünde hareketler gerçekleşecek. Yıldırım kazanırsa İmamoğlu ile kurulan hayaller bitecek.