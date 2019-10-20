Tuğçe Kazaz'ın kendisini eleştiren kemalistlere allahsız dedi ortalık yıkıldı

Bugün katıldığı programda söz konusu tweetle ilgili açıklamada bulunan Kazaz şöyle konuştu: "Kürtler ve PKK'yı ayırt ediyorsam, milli mücadele için ülkesinin vatanın farkında olan Kurtuluş Savaşı'nın farkında olan ve Atatürk'e değer veren, bu şekilde vatanının milletinin mayasına sahip çıkan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyenleri bir kenara ayırıyorum.