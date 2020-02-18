Tuğçe Kazaz'ın Gezi davası paylaşımı olay oldu
Eski manken Tuğçe Kazaz, Gezi davasında verilen beraat kararlarının ardından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı haline geldi.
Eski manken Tuğçe Kazaz, Gezi davasında verilen tahliye ve beraat kararlarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Paylaşımlarıyla dikkati çeken Kazaz, verilen tahliye ve beraat kararlarının ardından Twitter hesabından şunları yazdı:
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"Gezici mahkemeden beraat etse de millet Gezi'yi mahkum etti. Yani gaza gelip tekrar meydanları doldurmayın çünkü bu sefer o meydanlarda sadece Gezici zillet değil ezici millet de olacaktır. Sonra sizi o salladığınız tencere ve tavalarınızda pişirir bu millet. Demedi demeyin."
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Tuğçe Kazaz, gelen tepkilerin ardından bir paylaşım daha yaparak yazdıklarını savundu.
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