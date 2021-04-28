Tuğçe Kazaz alkol yasağını eleştirenler için yazdıklarıyla tepki çekti 'Şeriat sizi ne yapsın'
Pandemi tedbirleri kapsamında alkol yasağı getirildi. Tuğçe Kazaz, yasağı eleştirenlere söyledikleriyle tepki çekti.
Sıklıkla din değiştirmesiyle akıllara kazınan, zaman zaman yaptığı enteresan yorumlarıyla gündeme gelen Tuğçe Kazaz, bu kez de Twitter gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. 17 günlük kapanma sürecinde pandemi tedbirleri kapsamında alkol satışı yasaklandı. Kazaz, konuya ilişkin yorumuyla ortalığı karıştırdı.
Alkolün sosyal mesafeyi ortadan kaldırması nedeniyle yasaklansa da bazı sosyal medya kullancıları tepki gösterdi. Bu tepkiler üzerine Tuğçe Kazaz, Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Kazaz'ın sözlerindeki 'Şeriat' iması ise tepkilere neden oldu.
Eski manken Tuğçe Kazaz, Twitter'dan şunları yazdı:
''19 gün ayık gezecekler diye yeri göğü inletip 'Şeriat mı geliyor?' diyorlar:) Korkmayın şeriat gelmez. Hem şeriat sizin gibi insanları ne yapsın? Herkes hak ettiği şekilde yönetilir ve yaşar ama yok 'Bize ayık gezmek haram' diyorsanız hala serbest gidip alın.''
Tuğçe Kazaz'ın bu sözleri üzerine sosyal medyada tepkiler ardı ardına geldi. Eski defterler yeniden açıldı ve Kazaz'ın din değiştirmesinden eskiden verdiği çıplak pozlara kadar birçok konuda paylaşım yapıldı.