Tuğçe Kazaz alkol yasağını eleştirenler için yazdıklarıyla tepki çekti 'Şeriat sizi ne yapsın'

Eski manken Tuğçe Kazaz, Twitter'dan şunları yazdı:

''19 gün ayık gezecekler diye yeri göğü inletip 'Şeriat mı geliyor?' diyorlar:) Korkmayın şeriat gelmez. Hem şeriat sizin gibi insanları ne yapsın? Herkes hak ettiği şekilde yönetilir ve yaşar ama yok 'Bize ayık gezmek haram' diyorsanız hala serbest gidip alın.''