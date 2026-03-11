Tuğba Yılmaz'dan güzel haber! Sessiz sedasız evlendi...
Çok Güzel Hareketler 2’de sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Tuğba Yılmaz sevgilisi Alperen Sazlı ile evlendi. Yılmaz, temmuz ayında düğün yapacaklarını ifade etti. İşte ayrıntılar...
Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Tuğba Yılmaz, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Alperen Sazlı ile dünyaevine girdi.
DÜĞÜN TARİHİNİ BÖYLE DUYURDU
Tuğba Yılmaz, düğünü temmuza ertelediğini ve konuya ilişkin haber vereceğini de sözlerine ekledi.
ÇOK GÜZEL HARAKETLER 2'NİN SEVİLEN OIYUNCULARINDAN TUĞBA YILMAZ'IN MUTLU GÜNÜ
Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan güzel yıldız şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Kİ VARSINIZ"
"Çok kar yağıyordu, evlendim… O kadar güzel dilekler ve mesajlar geldi ki teşekkür etmek istedim. Beni çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız."
