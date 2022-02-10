Tuğba Ünal'ın öldürülen Halil Falyalı paylaşımı şaşırttı! Tuğba Ünal kimdir?
Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı'nın öldürülmesinin ardından haberi gören şarkıcı Tuğba Ünal, Halil Falyalı’ya sabırlar diledi, yorumu görenler şaşkına döndü.
KIBRIS'ta otel ve kumarhane işleten iş adamı Halil Falyalı (53) çapraz ateşe tutulduğu silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Girne’deki otelinden eşi ve üç çocuğuyla evine giderken zırhlı araca ailesini bindiren ve üç araçlık konvoy eve yaklaşan Halil Falyalı yolda pusuya düştü. Çapraz ateşe tutulan Falyalı ile şoförü ölürken cinayet KKTC’yi sarstı. Yetkililere göre, saldırganlar takip ettikleri Falyalı’nın hem otelden çıkış saatini hem de zırhlı araca binmediğini biliyordu. Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı cinayetinin ardından şarkıcı Tuğba Ünal'ın paylaşımı sosyal medyada şaşkınlık yarattı.
Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı'nın silahlı saldırıyla hayatını kaybetmesinin ardından, haberi gören şarkıcı Tuğba Ünal, Halil Falyalı’ya hitaben sabır ve rahmet diledi, yorumu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
"Halil'ciğim Allah rahmet eylesin sana" dedi: Şarkıcı Tuğba Ünal, "Halil'ciğim Allah rahmet eylesin sana aileye bol sabırlar çok üzgünüz" yorumunu paylaşınca, sosyal medya kullanıcıları şaşırdı.
“Halil diğer taraftan yorumu okuyor şu an" : Şarkıcı Tuğba Ünal'a gelen yorumların arasında “Halil diğer taraftan yorumu okuyor şu an, rahmetli telefon kullanabiliyor mu?” ifadeleri dikkat çekti.