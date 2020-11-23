Tuğba Özerk Nusret Gökçe'ye demediğini bırakmadı sebebi ise bakın ne
Tuğba Özerk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Nusret Gökçe'ye epey kızdı. İzmirdeki depremzedeler için yaptığına tepki gösterdi.
Şarkıcı Tuğba Özerk, ünlü işletmeci Nusret Gökçe ile ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Özerk, Nusret'in İzmirli depremzedeler için telefon numarasını paylaşıp, "Beni arayın" demesine tepki gösterdi.
40 yaşındaki Tuğba Özerk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nusret Gökçe ile iligili olarak şu ifadeleri kullandı, şarkıcı, kısa bir süre sonra Nusret'e tepki gösterdiği paylaşımı sildi:
"Nusret denen kenar mahalleliyi tepemize çıkardınız. Lütfen, yanlış anlamasın kimse. Bir hamburger 75 TL... İzmirli depremzedelere yalandan 'Telefon açın' diyen kolpacı, 75 kuruş yardım yapmıyor. Tweet bu kadar..."
Nusret Gökçe ne yapmıştı: 30 Ekim'de Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saltbae hareketi ile fenomen haline gelen işletmeci Nusret Gökçe, depremzedeler için harekete geçmişti.