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Tuğba Özerk Deniz Akkaya sessizliğini bozdu! 'Kızının sevgilisiyle birlikte...' sorusu için bakın ne dedi

Deniz Akkaya'nın ''Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" sorusu başını belaya sokmuştu. Tuğba Özerk sessizliğini bozdu.

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40 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Tuğba Özerk, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışverişe çıktığını söyleyen 40 yaşındaki popçu, ilginç gözlükleriyle dikkat çekti.

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Pandemi döneminde eserler yazdığını belisten Tuğba Özerk, "Çok parça yazdım bu dönemde. Büyük üstatlara, büyük seslere şarkı vereceğim. Onlarla görüşmelerim var" dedi.

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Özerk, Deniz Akkaya'nın, mahkeme kararıyla annesi Günay Kapani'ye 8 bin TL tazminat ödeyecek olmasıyla ilgili soru üzerine, eski mankenin adını anmaktan kaçındı.

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