Tuğba Özay 'Erkekleri kırıtık hallerde görmek istemiyoruz' deyip dekolteli paylaştı
Tuğba Özay, sosyal medya paylaşımıyla tartışma çıkardı. Cinsiyetçi sözlerle dekolteli pozunu paylaşan Özay, sosyal medyayı ikiye böldü.
Son zamanlarda ekranlarda görülmeyen Tuğba Özay, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Instagram'da dekolteli fotoğraflarını paylaşan Özay, altına yazdıklarıyla takipçilerini birbirine düşürdü.
Özay paylaşımında şunları söyledi:
"Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj vs gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri şu sosyal medya denen platformda kadın gibi giyinip, makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz... Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem gittikçe yozlaşıyorsun!"
Tuğba Özay'ın bu paylaşımının altında yorum yapan takipçilerinden bazıları Özay'a hak verirken bazıları ise sözlerini doğru bulmadı.
''Kadın gibi kadın, adam gibi adam'' sözlerini doğru bulmayan sosyal medya kullanıcıları, Özay'ı cinsiyetçi konuşmakla eleştirdi.