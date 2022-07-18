Tuğba Özay, düğün için gittiği Şanlıurfa'da ölümden döndü!

Şanlıurfa'da çıkan otel yangını, orada bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. İçinde ünlü isimlerin de bulunduğu otelde 23 kişi dumandan etkili derecede zarar gördü. Nevzat Soydan ve Hamiyet gibi ünlü isimlerin bulunduğu otelde manken Tuğba Özay da bulunuyordu. Özay, düğün için gittiği Şanlıurfa'da hayatını kıl payı kurtardı, ölümden döndü.