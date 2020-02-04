Tuğba Melis Türk Suvivor 2020'de yarışacak Bircan Bali duyurdu
Oyuncu Tuğba Melis Türk, Survivor 2020 kadrosuna dahil oldu. Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, bombayı patlattı.
16 Şubat akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor'un yarışmacıları belli olmaya başladı. Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Bircan Bali, oyuncu Tuğba Melis Türk'ün yarışmaya dahil olduğunu açıkladı.
Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllülüler yarışmasında kadrolar şekillenmeye başladı. Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun ve daha önce Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım, Survivor kadrosuna dahil olmuştu. Merakla beklenen yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu.
Uğur Pektaş'ın gideceğinin kesinleşmesinin ardından MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven'in Dominik'e gideceği kesinleşti.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali, geçtiğimiz günlerde oyuncu Tuğba Melis Türk ile bir araya geldiklerini ve onun da yarışmaya dahil olduğunu söyledi.