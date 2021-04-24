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Tuğba Ekinci'nin 23 Nisan'da yazdıklarına tepki yağdı bakın neden kutlamıyormuş

Tuğba Ekinci'nin 23 Nisan'da yazdıklarına tepki yağdı bakın neden kutlamıyormuş

Kalça fotoğrafını paylaşarak yeni klibini duyuran Tuğba Ekinci, 23 Nisan'ı neden kutlamadığını açıkladı, yazdıkları tepki çekti.

Tuğba Ekinci'nin 23 Nisan'da yazdıklarına tepki yağdı bakın neden kutlamıyormuş

'O Şimdi Asker' ve 'Kondom' adlı şarkılarıyla adını duyurarak müzik sektörüne giriş yapan şarkıcı Tuğba Ekinci, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 

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Tuğba Ekinci'nin 23 Nisan'da yazdıklarına tepki yağdı bakın neden kutlamıyormuş

Zaman zaman iddialı paylaşımlar yapan zaman zaman yazdıkları konuşulan Ekinci, bir takipçisinin'23 Nisan'ı neden kutlamadınız?' sorusuna verdiği cevapla ise tepki çekti.

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Tuğba Ekinci'nin 23 Nisan'da yazdıklarına tepki yağdı bakın neden kutlamıyormuş

Ekinci, 'Uzun zamandır TikTok'ta gördüğüm gençler, beni gelecekte şüpheye götürdüğü için kutlama yapmak içimden gelmiyor. Gençlerin hali harap!' şeklinde bir açıklama yaptı.

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Tuğba Ekinci'nin 23 Nisan'da yazdıklarına tepki yağdı bakın neden kutlamıyormuş

Bu açıklamayı yaptıktan sonra ünlü şarkıcıya birçok yorum geldi. Ekinci'nin çoğu takipçisi bu yoruma 'Gençlerin hali neden harap acaba' şeklinde cevap verdi.

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