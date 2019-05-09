Tuğba Ekinci'den ünlülere gönderme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi!
YSK'nın seçim kararının ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlülere gönderme yapan Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi.
YSK'nın seçim iptalinin ardından açıklama yaparak sanatçıları, kanaat önderlerini konuşmaya çağıran, destek beklediğini söyleyen İmamoğlu'na birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından desteğini açıkladı. Son zamanlarda sert tepkileriyle dikkatleri üzerine toplayan Tuğba Ekinci ise bir paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi.
Instagram hesabından Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, altına şu notu düştü: "Her zaman yanınızdayım çünkü sizi en azından tanıyoruz partinizle beraber ülkemize yaptığınız tüm gelişimler için teşekkür ederim. Kalbinizi kıranlar adına ben özür dilerim. İyi olan kazansın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
Tuğba Ekinci daha önce de sosyal medya hesabından sanat camiasına gönderme yaparak 31 Mart seçimlerinin ardından bazı sanatçıların Erdoğan'ın yanında yer almadıkları gerekçesiyle sert sözler sarf etmişti.
Ekinci, sosyal medya paylaşımında sanat camiasına ''Gemiyi ilk terk eden fareler sanatçılarınız oldu yanınızdan ayrılmayan bunca yıl ekmeğinizi yiyen ayrıca düğünlerinde sizi şahit gösterenler bir satır yanınızda olamadılar ve partinizden bahsetmediler. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şükranlarımı diliyorum." demişti.