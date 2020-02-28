Tuğba Ekinci'den Türk askerleri için dikkat çeken paylaşım 'Duy sesimi...'

"Acımayın öldürün kaypak pislikleri; verin cezasını acizlerin, korkakların... Bizden daha güçlü kimse olamaz. Türk askeri duy sesimi... Enne kuzusu hepsi höt deyin kaçarlar hadi canlarım benim; sizi hiçbir şey yıldırmasın korkutmasın!"