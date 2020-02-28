Tuğba Ekinci'den Türk askerleri için dikkat çeken paylaşım 'Duy sesimi...'
Zaman zaman yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen Tuğba Ekinci, İdlib'de şehit verilen 33 askerin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Siyasi ya da magazin gündemine dair yaptığı yorumlarla ön plana çıkmaya çalışan Tuğba Ekinci, bu kez İdlib'de şehit verilen 33 askerin ardından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Ekinci'nin paylaşımı yine sosyal medya takipçilerini ikiye böldü.
İlk olarak Instagram hesabından 33 mehmetçiğimiz için asker ve Türk bayrağı paylaşımı yapan Ekinci, ardından Instagram'ın hikaye kısmından şunları yazdı:
"Acımayın öldürün kaypak pislikleri; verin cezasını acizlerin, korkakların... Bizden daha güçlü kimse olamaz. Türk askeri duy sesimi... Enne kuzusu hepsi höt deyin kaçarlar hadi canlarım benim; sizi hiçbir şey yıldırmasın korkutmasın!"
Ekinci'nin bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım takipçi Ekinci'yi desteklerden bir kısım takipçi ise bu dili çok sert buldu.