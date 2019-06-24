Tuğba Ekinci'den seçim sonrası Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj: Kalbini ferah tut
Şarkıcı Tuğba Ekinci, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun ipi göğüslemesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderdi.
Daha önceden de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanını paylaşıp desteklerini ileten Tuğba Ekinci, Binali Yıldırım'ın seçimi kaybetmesinin ardından yeniden bir paylaşım yaptı. Ancak bu paylaşımda Binali Yıldırım'ı değil de Recep Tayyip Erdoğan'ı paylaşması, takipçileri tarafından anlamsız bulundu.
Büyük bir fertsin: İstanbul'u kaybettikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destan yazdığını ve üzülmemesi gerektiğini belirten Tuğba Ekinci, şu mesajı yayınladı; Babadan anadan zengin değildin sıfırdan lider olmuş büyük bir fertsin.
Bu gidişatı beğenmiyorum: Halkın sevgisini kazanmışsın bunca yıl kimse bu ülkenin sorunlarını senin partin gibi tek tabanca çözemez. Reis olmak böyle bir şeydir. Yaşamadan göremeyecekler anlamadılar kalbini ferah tut . Allah hayra getirsin ben hiç beğenmiyorum bu gidişatı durumu.
AK Parti'ye hiç oy vermemiş: Öte yandan Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sahiplenmesine rağmen geçtiğimiz haftalarda "AK Parti'ye bu yaşıma kadar tek bir oy vermedim. Fikir ve düşüncelerime sahip değiller." demişti.