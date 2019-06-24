Tuğba Ekinci'den seçim sonrası Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj: Kalbini ferah tut

Bu gidişatı beğenmiyorum: Halkın sevgisini kazanmışsın bunca yıl kimse bu ülkenin sorunlarını senin partin gibi tek tabanca çözemez. Reis olmak böyle bir şeydir. Yaşamadan göremeyecekler anlamadılar kalbini ferah tut . Allah hayra getirsin ben hiç beğenmiyorum bu gidişatı durumu.