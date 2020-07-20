Tuğba Ekinci Netflix için bakın neler yazdı Netflix Türkiye'de kapanıyor mu? Ortalık karıştı
Tuğba Ekinci, Netflix'in Türkiye'de yasaklanmasına destek çıkınca ortalık karıştı. Demet Akalın, Işın Karaca gibi birçok isim bu duruma tepkisini gösterdi.
Netflix'te yayımlanan Türk dizisi Aşk 101 dizisindeki Osman karakterinin eşcinsel olmasının engellenmesi üzerine başlayan tartışamalar Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddialarını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz gün Twitter'da yapılan sahte paylaşımla 1 Ağustos itibariyle Netflix'in Türkiye'den çekileceği söylendi. Şarkıcı Tuğba Ekinci de Netflix'in yasaklanmasını destekleyince tepkiler geldi.
Ekinci, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak Netflix'in yasaklanması konusu üzerine şunları yazdı:
''Bir Netflix kadar değeri yokmuş gibi davranmanız çok ayıp, ananızdan Netflix ile mi doğdunuz. Canı öyle uygun görmüş ne olmuş. Türkiyenin Cumhurbaşkanı'na saygılı olun.''
Tuğba Ekinci'nin bu paylaşımı üzerine ünlü isimler Netflix'in kapanma ihtimaline dair tepkilerini ortaya koydu. Son zamanlarda Hadise'nin sevgilisi olması nedeniyle sıklıkla magazin gündeminde yer alan Kaan Yıldırım, şunları yazdı:
''İyi yetiştirilmiş, iyi eğitim görmüş, sağlam alt yapısı olan bir birey izlediği içeriklerden etkilenmez. Amacımız toplumda herkese eşit ve kaliteli eğitim vermek olmalı. İçerik yasaklamak bir çare değildir''