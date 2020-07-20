Tuğba Ekinci Netflix için bakın neler yazdı Netflix Türkiye'de kapanıyor mu? Ortalık karıştı

Ekinci, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak Netflix'in yasaklanması konusu üzerine şunları yazdı:

''Bir Netflix kadar değeri yokmuş gibi davranmanız çok ayıp, ananızdan Netflix ile mi doğdunuz. Canı öyle uygun görmüş ne olmuş. Türkiyenin Cumhurbaşkanı'na saygılı olun.''