Tuğba Ekinci masaj yaptırırken çektiği videoyla kendini ifşa etti! Olay sözler
Şarkıcı Tuğba Ekinci, masöre masaj yaptırdığı anları yayınladı masözlere demediğini bırakmadı.
Sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabı Instagram'dan masöre masaj yaptırdığı anları yayınladı. Ekinci, o anlarda ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek sözler söyledi.
Erkeklerin daha iyi masaj yapabildiğini iddia eden Tuğba Ekinci, masöre masaj yaptırdığı anlarda kadınların masaj yapmayı bırakmasını, beceremediklerini söylerken erkeklerin ise sırf kadın eli değmesi için masözlere masaj yaptırdıklarını söyledi.
Spor salonunun bahçesinde masaj yaptırarak da bir orijinallik yaratan Tuğba Ekinci, ''Bu ne kadar güzel masaj yapmak ya bu nasıl bir masaj eli, kadınlar bıraksın bu işi, erkekler de kadın seviyor ne alaka ise, ben ince ve narinken erkek yapabiliyor diyorum'' diyerek masözlerin bu işi yapmamasını söyleyip masörüne iltifatlar yağdırdı.
Erkeklerin kadınlara masaj yaptırma nedeninin de sırf kadın eli değmesi için olduğunu söyleyen Ekinci, şunları söyledi: ''Yani bir bayan ne kadar narinse ben de öyleyim. Erkekler nasıl bayanlardan haz alıyor ben anlamıyorum. Normalde bir bayan yapamaz di mi?