Tuğba Ekinci kalçasıyla klip tanıtımı yaptı paylaşımı herkesi şoke etti

Zaman zaman gündeme dair yaptığı çıkışlarla konuşulan Tuğba Ekinci, bu defa yeni şarkısı ve klibinin tanıtımı için yaptıklarıyla herkesi şoka soktu. Gündemin konuşulan ismi olması hoşuna giden Ekinci, bu kez sınırlarını zorladı.