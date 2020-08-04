Tuğba Ekinci kalçasıyla klip tanıtımı yaptı paylaşımı herkesi şoke etti
Tuğba ekinci, yeni çıkardığı şarkısını ve klibini nasıl tanıtacağını şaşırdı ve yaptığıyla görenlerin ağzını açık bıraktı. Twitter'da eleştirilerin ardı arkası kesilmedi.
Zaman zaman gündeme dair yaptığı çıkışlarla konuşulan Tuğba Ekinci, bu defa yeni şarkısı ve klibinin tanıtımı için yaptıklarıyla herkesi şoka soktu. Gündemin konuşulan ismi olması hoşuna giden Ekinci, bu kez sınırlarını zorladı.
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Tuğba Ekinci, bu defa yeni şarkısı için paylaştığı fotoğrafla olay oldu. Siyah bikini altıyla poz veren Ekinci'nin paylaşımı hayranlarını da şaşırttı.
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Ekinci, bununla da kalmadı Son Dakika isimli yeni bir şarkı ve klibi için şarkıcı, Instagram hesabından kalça fotoğrafını paylaştı.
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Tuğba Ekinci, kendi paylaşımına dair gelecek yorumları kapatarak önlem alsa da Twitter'daki eleştirilerden kurtulamadı.
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