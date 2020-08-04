Tuğba Ekinci kalça fotoğrafı paylaşımıyla pes dedirtti

Siyasi çıkışlarıyla konuşulan Tuğba Ekinci, bu defa yeni şarkısı ve klibinin tanıtımı için yaptıklarıyla herkesi şoka soktu. Gündemin konuşulan ismi olmanın her defasında bir yolunu bulan Tuğba Ekinci, bu kez kalçasıyla olay yaratmayı başardı.