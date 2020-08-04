Tuğba Ekinci kalça fotoğrafı paylaşımıyla pes dedirtti
Şarkıcı Tuğba Ekinci instagrama klibinin tanıtımı için kalçasını koydu. Sosyal medyanın diline düşen Tuğba Ekinci paylaşımı pes dedirtti.
Siyasi çıkışlarıyla konuşulan Tuğba Ekinci, bu defa yeni şarkısı ve klibinin tanıtımı için yaptıklarıyla herkesi şoka soktu. Gündemin konuşulan ismi olmanın her defasında bir yolunu bulan Tuğba Ekinci, bu kez kalçasıyla olay yaratmayı başardı.
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Tuğba Ekinci, bu defa yeni şarkısı için paylaştığı fotoğrafla olay oldu. Siyah bikini altıyla poz veren Ekinci'nin paylaşımı hayranlarını da şaşırttı.
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Ekinci, bununla da kalmadı Son Dakika isimli yeni bir şarkı ve klibi için şarkıcı, Instagram hesabından kalça fotoğrafını paylaştı.
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Tuğba Ekinci, kendi paylaşımına dair gelecek yorumları kapatarak önlem alsa da Twitter'daki eleştirilerden kurtulamadı.
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